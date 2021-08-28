縣長徐榛蔚由觀光處長張志翔等人陪同會勘溫泉活動會場佈置等。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情逐漸減緩，花蓮縣政府觀光處今天表示，將適時推出下半年規劃的多項觀光活動；10月先推出「花蓮太平洋溫泉季」，強打花蓮兩大名湯「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，在遵循防疫下，讓遊客享受兩種泉質的暖暖好湯。

自6月疫情嚴峻至今，花蓮各項觀光產業都受創，縣府了解觀光業者十分辛苦，只要疫情一緩，配合中央指引就會推出下半年觀光活動。除觀光振興3方案，鼓勵團客、自由行到花蓮外，包括8月中旬開辦的金針花季，10月溫泉季，還有11月舉行的原住民豐年節，因涉及入場人數人流管控等防疫措施，現仍研議討論中。

縣長徐榛蔚表示，10月起為期1個月，第二屆「花蓮太平洋溫泉季」以「英雄美人·雙泉濯暖」為主題，推薦「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，並建置雙光影主題展區，為使活動能創造更大的觀光效益，將結合地方部落、社區發展協會、村里長的力量，從上到下做好整合，且遵守中央疫情指揮中心防疫規範辦理，一起做好準備以迎接秋冬觀光人潮，讓旅客泡好湯安心又健康。

觀光處長張志翔表示，「瑞穗溫泉」泉質為全台唯一的碳酸鹽泉，有黃金之湯的名，亦稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通溫泉」為弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後皮膚角質層滑潤，又稱「美人湯」；兩處展區從位於台九線省道旁的溫泉區入口意象前500公尺處即開始掛設特色燈籠串燈，讓遊客循著絢麗光廊，一路引導遊客進入光影主題展區漫步享受光影魅力。

張志翔說，今年活動與在地超過50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者共同行銷，除妝點商圈店家統一形象外，更製作電子地圖、活動摺頁標示店家位置，並推出紀念服飾以及深度體驗小旅行，讓民眾深度體驗瑞穗及安通溫泉魅力。