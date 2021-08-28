新北市新店分局與環保局27日晚間再度加強稽查，要遏止改裝噪音車輛。（新店警分局提供）

新北市新店分局與環保局27日晚間再度加強稽查，要遏止改裝噪音車輛。（新店警分局提供）

新北市新店分局與環保局27日晚間再度祭出重手，要遏止改裝噪音車輛，繼上週聯合稽查，因執行成效良好，期能藉由強力執法，改善新店夜間噪音擾寧情形。

新店警分局表示，車輛行駛過程產生噪音的原因有很多，有的車主為了車輛性能、視覺或聽覺效果換裝非原廠排氣管、任意拆除消音器或因排氣管老舊破損未修復所導致，目前新北市即公告於管制時段內，不得使用未經檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，環保局及警方會針對類此車輛做攔檢，如果當場檢查車輛排氣管符合前述態樣，將由環保局製作紀錄，事後予以裁罰，並可按次處罰。

警方指出，北新路及北宜路為民眾經常檢舉車輛噪音路段，為維護住戶居住安寧，於北新路1段與環保局聯合取締噪音車，並針對無照駕駛、使用吊(註)銷之牌照、車體設備不全或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全等違規嚴正取締，本次勤務共計攔查200餘台車輛並通報裁罰21輛。

新店警分局表示，為確保市民生活安寧，會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，還給市民寧靜的生活空間。