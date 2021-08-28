BNT疫苗今(28)日開放民眾意願預約，沒想到網站疑似被塞爆，導致許多人無法順利預約。（圖／本報系資料照）

首批BNT疫苗預計於9月初左右抵台，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布，今（28）日下午2點起開放民眾意願登記，不過系統開放不久後，不少人欲登記時發現，由於同時上線人數過多，導致網站被塞爆。對此，宅神朱學恒忍不住直言，「謝謝你天才IT大臣唐鳳」

陳時中昨宣布，今日「COVID-19 公費疫苗預約平台」新增「BNT疫苗」選項，今下午2點開放意願登記。但預約系統一開，立刻因瞬間湧入流量太多超過負荷，而造成系統大當機，畫面不斷出現空白滾動畫面或「系統維護中」、「502」畫面，讓許多網友崩潰不已。

對此，朱學恒今天在臉書上表示，「毫無疑慮的又當機了，根本進不去預約系統，謝謝你天才IT大臣唐鳳」。同時，他也在自己的貼文留言區回報最新狀況，「有字出來了：系統維護中」。

其他網友們也留言回應，「雙十一，幾億人買淘寶，人家也不會當機！真丟臉」、「這說明了眾多民眾的心之所向」、「我顯示的是未開放預約時間」「蛤？我14:05分的時候進去 一切都很順利的無塞車預約到啊...」、「建議各位要預約的狂按就對了，我按了不下30次失敗剛剛更新資料成功」。

此外，針對預約系統被塞爆，關貿網路表示，1分鐘內就約10多萬人已經完成意願登記，且峰值也逐漸下降。關貿也表示，下午預約平台「卡卡」的原因也是因為瞬間流量過高的關係，但是等峰值穩定後，平台就會流暢。