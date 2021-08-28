史上最常暑假即將結束，國內各大學預計9月15日後陸續開學，基於疫情考量，且開學後又逢中秋節4天連續假期，憂心民眾移動情況增加可能引發群聚風險，國立中興大學宣布10月3日前皆採線上教學演練，而其實，包括台藝大及南部的成功、中正大學都已宣布開學後先遠距教學。

中興大學指出，「全面課程線上教學演練」實施時間從9月15日開始，將持續到10月3日，時間長達2周半，此考量是因教育部已函文要求各校評估疫情情況，進行全校、全院或全系的課程防疫演練，而經學校「傳染病緊急應變工作小組」會議決定。

校方強調，此決定是考量全台最近疫情發展情況，且學生都來自全台各地，再加上共同科目、通識課與部分選修課是採跑堂方式進行，而學生開學後校外住宿環境掌握難度較高，且開學後3天就遇到中秋節連續4天假期，勢必增加密集性人潮跨區移動及群聚等風險，為維護校園安全才決定。

此外，從10月4日開始到學期末，只要開堂課程修課人數加上授課教師合計達到81人以上，或是教師、學生認為上課教室通風不佳、教室座位太密集等風險，且難以改善者，也將由學生或教師提出後實施遠距教學至學期末。

其實，已經宣布開學後仍將暫時實施遠距教學的學校不少，北部包括海洋大學遠距至10月9日、台藝大遠距至9月26日等；中部除興大、台中科大遠距至10月3日，亞大也宣布遠距至10月10日；南部包括中正大學、高餐都遠距至9月26日，成功大學則宣布遠距至10月1日。