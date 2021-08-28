暗黑驚悚懸疑的日本電影《變調的灰姑娘》，由《今際之國的闖關者》土屋太鳳與《大叔之愛》田中圭主演，共譜一段看似童話般美好卻逐漸走向崩壞的衝擊故事。片中的扭曲家庭，將上演一場道德淪喪的殺人事件，而男女主角的反差演技，亦使平常形象溫良恭謙的土屋太鳳與田中圭展現出令人眼睛為之一亮的精湛演技。

雖然在電影裡的腹黑變調戲碼令觀眾大開眼界，但2人也澄清，私下的他們絕對跟電影中看到的不一樣，土屋太鳳大讚田中圭是「超級大暖男」，還分享田中圭私下超會照顧人，在片場對所有工作人員都非常體貼，天氣冷還會幫大家準備熱飲，暖心舉動超圈粉。而田中圭也對土屋太鳳讚不絕口，他說：「電影拍攝時的休息時間我們常常嘻皮笑臉地玩在一起，但一上戲她馬上就凶狠起來了！真的非常專業，土屋太鳳的精湛演技是《變調的灰姑娘》的最大亮點！」

《變調的灰姑娘》描述小春（土屋太鳳 飾）是一個在市政府工作的普通職員，她在一夜之間經歷了接二連三的不幸，祖父病倒被送進醫院，父親因醉酒駕駛被捕，自己的家竟起火，之後更發現自己的戀人和同事有外遇。面對這樣的打撃，某天她遇上了一位育有一女的完美男士大悟（田中圭 飾）後，生活開始有了轉變。然而看似幸福的背後，卻有著難以預料的可怕事情即將發生。電影現正熱映中。