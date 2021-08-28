王齊麟／李洋的奧運奪金Q圖。(黃邱倫攝)

王齊麟／李洋在球迷感恩見面會展示東京奧運金牌。(黃邱倫攝)

東京奧運男子羽球雙打金牌得主「麟洋配」王齊麟與李洋近來行程滿滿，今天在廠商的安排下前往桃園市中原羽球會館進行球迷感恩見面會，王齊麟／李洋在80位球迷的殷殷期盼中娓娓道來羽球生涯歷程，其中的艱辛與快樂讓球迷們感同身受，兩人期許能夠再戰2024年巴黎奧運，而且還能站上最高頒獎台上。

王齊麟／李洋這塊羽球金牌可說是最讓國人意想不倒的，王齊麟表示，當小組賽首戰落敗後就心生挫敗感，但隨著擊敗世界排名第一的印尼組合後士氣大振，兩人信心爆棚，不論對上哪個組合都深信能夠獲勝。

對於金牌戰多次撲身救球的精采動作，李洋表示，當下沒有想太多，腦袋閃過這顆球不能掉，不管怎樣都要救起來，所以撲救的當下根本不知道會不會痛。李洋的奮不顧身的救球深深打擊了大陸雙塔組合，而且最終還直落二登頂封王。

兩人是否會攜帶幸運物？李洋說，隨身都會帶著「小豬」吊飾，有了這個吊飾就會有無比的信心；王齊麟則表示，「每天都會看星座運勢，然後根據星座運勢來穿著搭配，決賽當天星座運勢告訴我幸運色是橘色，但我沒有橘色衣褲，好在球館內看到一顆橘子，因此就將橘子拿到比賽現場，沒想到最後真的拿到金牌了。

對於現在仍在學習羽球的小球迷們有何建議呢？李洋說，不論碰到什麼困難都要保持初衷，記得當初為何要打羽球。王齊麟表示，學習任何運動都要有所犧牲，別人在遊玩的時候你得耐得住性子練習，不能經常陪伴家人，堅持信念是非常重要的事情。