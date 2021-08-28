味全龍隊「龍王」王維中27日面對樂天桃猿，僅先發4局失6分退場，是返台後先發局數最短的一戰，本季2場面對「暴力猿」自責分率高達6.30，是對上其他4隊中最差，是否會考慮讓他避開猿隊？總教練葉君璋賽前說：「王牌沒有在調開的。」

王維中本季2度先發迎戰猿隊，7月28日投6局被敲9安失4分，無關勝敗，昨天再度先發抗猿，僅投4局被敲8安，失掉6分（3責失），留下返台後先發局數最短、單場失最多分的成績。

昨天王維中2度只差1好球就有機會力保不失，但最終沒能守成，葉總認為，「比賽就是這樣，我覺得這不是影響他的原因，主要是他這2、3場狀況有點下滑，加上台灣天氣熱，以他的個性，自己狀況好壞才是有影響，如果狀況好，這些都不是問題。」

本季王維中面對猿隊自責分率高達6.30，相較於對富邦悍將的0.56、統一獅隊的1.59、中信兄弟的3.97都有一段落差，是否會考慮讓他避開「暴力猿」打線？葉總說：「他就是我們最好的投手，王牌沒有在調開的，樂天打擊本來就是聯盟最強的，這是他們的能力。」他也提到，雖然王維中身體有些疲勞，但下周仍會正常輪值。