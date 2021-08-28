新北市淡金路上有猛男出沒！仔細一看，居然是一名員警獨自從擁擠的車陣中，推著拋錨的自小客車移置到路旁，後面路過的駕駛紛紛驚呼，台灣警察太暖心。

網友在臉書社團「細說淡水」發文表示「淡水最美的風景！路過看到這位壯漢警察幫忙推車！辛苦了！」，事情發生於昨（27日）下午4點多，他經過淡金路二段往台北方向時，看到前方有一名壯漢警察獨自推著疑似拋錨的自小客車往路邊移置，由於正值下班時間，拋錨的小客車已影響到後方的車流，看見員警奮力排除交通障礙，不禁打從心底佩服！

淡水警分局表示，水碓派出所警員彭川恩接獲報案稱，民眾因車輛電瓶沒電，導致拋錨於大馬路中間，彭員趕往現場途中，發現淡金路沿途車輛因前方的拋錨自小客車，車流已有回堵的情形，由於等待拖吊車到場排除，尚需一段時間，恐造成交通壅塞，彭員觀察四周，發現事故地點前方50公尺處的社區中庭能停放車輛且不影響車流，於是憑藉著一己之力，徒手將拋錨路中的休旅車推到路旁，讓民眾能安心的等候道路救援。

淡水警分局呼籲，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安回家。