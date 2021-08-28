蔡政府政策轉彎，接受印有「復必泰」字樣的疫苗，指揮中心指揮官陳時中昨以「訂購西裝」比喻，強調冬天沒衣服，有件現成棉襖當然要穿。國民黨立委蔣萬安今天砲轟，陳時中的說法非常荒謬且不倫不類，宛如「現代版晉惠帝」，根本就不知民間疾苦，更不食人間煙火。

近200萬劑「復必泰」BNT將抵台，陳時中昨以「訂購西裝」比喻買疫苗，表示訂購時可以提出要求，希望標籤如何設計，合約都會寫清楚，但如果到了冬天沒有衣服穿，有件現成的棉襖當然要穿。

對此，國民黨立委蔣萬安下午出席國民黨公投宣傳活動記者會後受訪批評，陳時中的說法非常荒謬且是不倫不類的比喻，當人民受到疫情肆虐、渴求疫苗時，政府不僅沒看見，還用意識型態凌駕專業，根本就是「現代版晉惠帝」，不知民間疾苦、不食人間煙火。

蔣萬安抨擊，至今看不到政府為「3＋11」或阻擋疫苗等錯誤決策，做出任何反省與檢討，蔡政府永遠是耍嘴皮式的方式在回應人民，今天人民站出來，在12月18日用公投選票告訴政府，絕對不是一句時空環境不同，就要人民吞萊豬，用公投選票，捍衛自身與下一代的健康與權益。

被問到下午現身是否代表挺尋求連任的現任主席江啟臣，蔣萬安避而不談，僅說食安與健康一直是人民最基本需求，若政府連這兩項都做不到，談其他都是枉然。

對於陳時中拿「訂購西裝」比喻買疫苗，國民黨前立委孫大千點出綠營政策和側翼打手對BNT疫苗的鬼扯論述，包含疫苗如果買太多很麻煩；買不到是因為外部力量介入阻擋；上海復星代理的BNT疫苗品質有問題；BNT疫苗有分BNT1和BNT2兩種，其中一種是在中國大陸生產；上海復星銷售的BNT疫苗是在中國大陸重新進行分裝，並非德國原廠製造。