國內疫情爆發後，陸續奪走8百多條人命，另有6百多人接種疫苗後死亡，外界輿論認為，若去年疫情指揮中心接受東洋的3千萬劑BNT疫苗，可能台灣就不會有這麼多人被疫情奪命。疫情指揮官陳時中接受專訪談及此事回應，「對於當時的決定，我不後悔，當時為分散投資風險，談判只抓500-1000萬劑」。對此，前民進黨立委郭正亮痛批，「從頭到尾都在說謊，現在全押高端叫分散風險？既然要分散投資，為何AZ買了1千萬劑？」。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

陳時中27日接受資深媒體人黃光芹節目《新聞不芹菜》專訪，提到BNT疫苗復必泰標籤一事時，他說，以前企業購買時，合約原來是說不要有復必泰名稱，買家是可以要求包裝，(像)訂製西裝，希望標籤怎麼樣，合約都會寫得很清楚。

【正常發揮PiMW】卡東洋三千萬BNT 扼殺8XX人殞命! 陳時中稱"沒做錯"嗆"不後悔"高端五死爆棄打! 竟再產百萬劑! 民怕爆籲停打! 蔡批"別政治算計"@正常發揮 20210827完整版

黃光芹並問陳時中，近期東洋董事長林全對外稱重啟BNT並非不可能，「若去年底指揮中心接受東洋提出的3000萬劑BNT採購訂單，對於疫苗採購會不會有遺憾？」對此，陳時中回應，「一開始與東洋談的時候，心中只抓500-1000萬劑做談判，當時的政策為分散投資，不能全押在單一個品牌上，不然風險會太高，當時也沒人知道這疫苗會不會成功，只能從學理報告上，認為這款疫苗是可以期待的。你問我後悔不後悔？我的答案是我不後悔」。

郭正亮27日在《中天》政論節目「正常發揮」表示，「陳時中說當時一次買2、3000萬劑太多、冷鏈不夠，但現在民間1500萬劑BNT疫苗怎麼就夠了？且冷鏈其實只要發包就可以處理了，這根本是胡說八道」，對於陳時中說當時只談500-1000萬劑是為分散風險，郭正亮痛批「陳時中後來只提了200萬劑，從頭到尾都在說謊，記者會也根本不讓人追問，現在全押高端叫分散風險？拜託好不好。既然要分散投資為何AZ買了1千萬劑？」。