今年夏天是足球賽事的休兵階段，不過場外消息依舊相當熱鬧，球星轉隊的話題一再出現，其中世界球王梅西(Lionel Messi)轉投法甲巴黎聖日耳曼最大條，引起了世界體壇旋風，而好戲還在後頭，台灣時間8月26日晚上，葡萄牙巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)重返曼聯，再一次驚動足壇。

«Pour moi c’est comme s’il était parti» : le possible départ de Mbappé du PSG fait réagir les supporters

➡️ https://t.co/oYAR18Bb2A pic.twitter.com/loPCPWjUpT — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 27 2021

這兩位「世界足球先生」等級球星紛紛換隊，讓大家相當期待，另外原本要與梅西、內馬(Neymar)組成黃金三巨頭的法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)也驚傳要離開，據最近的報導，皇家馬德里不斷向巴黎開出報價，就為爭奪姆巴佩，傳聞後者也不願再為巴黎踢球。

而稍早最新消息指出，皇馬開出的1.8億歐元報價仍被巴黎拒絕，這是他們二度被打槍，第一次他們開出1.6億歐元，巴黎直言這個數字實在太少，巴黎總監更炮轟了皇馬，說他們根本搞不清楚狀況，希望對方能開出至少2億歐元左右報價。

據《巴黎人報》指出，巴黎已為姆巴佩標出2.2億歐元的報價，目前仍在等皇馬給出符合他們預期的價錢，但有不少網友和媒體認為皇馬是在兜圈子，其實他們只是想表現誠意給巴黎看，等明年姆巴佩合約到期再試圖免簽這位球星，如意算盤早已打好！

另外媒體《馬卡報》表示本周末很重要，因皇馬主席弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)在首次報價遭拒後非常憤怒，迅速提出二次報價，但還是沒得到巴黎的回應，巴黎總監萊昂納多(Leonardo de Araujo)也表示這次轉會和前幾天比起來沒任何進展，未來弗洛倫蒂諾是否會開出第三份報價也成了未知數。