「皇家兒童舞蹈團」小朋友化身為夏日精靈。（豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

豐原太平洋百貨舉辦金門物產展。（豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

豐原太平洋百貨舉辦金門物產展。（豐原太平洋百貨提供／陳淑娥台中傳真）

防疫期間，許多民眾減少外出，就連買高粱酒、貢糖等特產也透過網購。台中市百貨業者為滿足消費採滿慾，即日起至9月12日舉辦金門物產展，除了有道地美食、特產，還有宛如置身於金門旅遊的展場布置，歡迎民眾把握時間上門採買。

今年金門展以「夏日精靈 金門七淘趣」為主軸，行開幕式邀請到「皇家兒童舞蹈團」小朋友化身為夏日精靈，以活潑可愛的舞蹈，為金門展開幕式增添了多彩、活力的氛圍。

金門展的吉祥物為金門獨有的夏候鳥「夏日精靈-栗喉蜂虎」，每年4-9月便會來金門繁衍後代，有著五彩繽紛的鮮豔羽毛，是金門夏日最引人注目的焦點。

業者指出，今年金門展以「夏日精靈 金門七淘趣」為主軸，藉由夏日精靈揮動著翅膀帶領大家翱遊於金門，也以多彩鮮豔的夏日精靈意象來點綴金門古城，期望為金門展增添更活潑、更豐富的色彩。

業者表示，金門展結合百貨30週年大回饋，有眾多好康送給大家，即日起至9月12日，持APP／吉利卡於金門展累計消費滿1000元，即可抽「台中-金門雙人來回機票＋金門優質民宿雙人兩日免費住宿券」1名，以及「買1晚送1晚金門優質民宿住宿券」10名；來金門展購物，就有機會「機加酒」直接招待你去金門玩，眾多好康等著送給消費者。