《竹馬戲-荔鏡記》老劇新編，融入竹馬戲臉譜、唱腔、竹馬陣陣型。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

受新冠肺炎疫情影響，藝文團體演出紛紛取消，但台南新營在地的磐果舞蹈劇場在台南市化局輔導下，推出新戲《竹馬戲-荔鏡記》，邀請竹馬陣老師傅指導，融入竹馬戲唱腔、竹馬陣陣型，28日於鹽水永成戲院演出片段，全劇將拍攝成影片，未來以線上觀賞模式推廣。

磐果舞蹈劇場成立已有25年，致力推動舞蹈與在地文化結合，除多年培育舞蹈人才外，也積極學習推廣、演出藝陣竹馬陣及竹馬戲。

磐果藝術總監趙芳燁表示，自2006年起陸續帶領團員至國外參與國際民俗藝術節，回國後便一直不斷的思考，「什麼能代表台灣的在地文化？」在偶然的機緣下接觸即將失傳且被列為國家文化資產的「竹馬陣」，但礙於竹馬陣不外傳的規定，直到2015年才獲得竹馬陣耆老們的首肯，得傳承其文化技術。

2016年磐果舞蹈劇場首度將竹馬陣帶進劇場，推出《竹馬陣～何斌勇退荷蘭軍》舞劇，獲得廣大回響；2017年更帶領龐大的工作團隊走遍台南20餘所國小推廣竹馬陣及竹馬戲。

去年疫情期間，磐果發想新戲，決定以竹馬戲碼中較有歷史且最具代表性戲碼《荔鏡記》為內容創新編導，今年疫情趨緩後每周更請竹馬陣花龍雄、林宗奮、蔡金祥3位師父教戲曲唱腔、陣型，結合劇場元素，以中國舞蹈方式呈現，並帶入現代社會議題，推出創新的《荔鏡記》。

劇中4名舞者分別為扮演五娘的王歆維，竹馬戲腳色是兔子；李承維飾演陳三，是白馬書生；陳詩函是丫環，腳色是青蛇；陳楚庠是陳三的好朋友，腳色是美猴王。其中陳詩函、陳楚庠有出演竹馬戲經驗，王歆維、李承維舞蹈表演經驗豐富，能在表演中加入竹馬戲元素，他們也覺得很有意義。

竹馬陣研究專家成功大學施德玉教授表示，竹馬陣不只是廟會藝陣表演，另一大功能是驅邪除煞，除了陣頭行進間表演，還有戲曲表演，內容有民間故事、歷史故事，因為技藝早期不外傳，加上少子化，藝師凋零，有失傳危機，值得有關單位、團體重視，用心傳承。