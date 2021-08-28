移民署邀請曾擔任社區及樂齡學習中心講師盧佩嫻帶領大、小學員手作天然肥皂與護唇膏。（移民署提供）

手作肥皂體驗來自自然、純淨的美好。（移民署提供）

手作肥皂體驗來自自然、純淨的美好。（移民署提供）

拒絕來歷不明的肉製品，從小養成正確防疫觀念。（移民署提供）

移民署金門縣服務站與金門縣專勤隊今天在水頭旅客服務中心的新住民家庭教育活動中，邀請曾擔任社區及樂齡學習中心講師盧佩嫻帶領大、小學員手作天然肥皂與護唇膏，體驗和收穫來自自然、純淨的美好。

盧老師深入淺出解說材料運用，讓跟著爸爸、媽媽一起動手DIY的小朋友好開心，大家說雖然沒有漂亮包裝，成品也長得不一樣，但自己十指手作的東西，有一種快樂收穫的樂趣，用起來也會特別的安心。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，今天的手工肥皂課程不只呼應勤洗手防疫政策，還將健康的觀念落實在生活日常中。他也提醒非洲豬瘟已入境國門，尤其中秋節將至，切勿跨國境網購相關應景食品如月餅、肉鬆等肉製品，以免造成防疫破口。

移民署表示，民眾如收到來自中國及越南東南亞國家的肉製品包裹，或來歷不明的肉製品，應主動通報防檢局，違規攜帶肉類產品入境最高罰100萬元，輸入未經檢疫合格的豬肉產製品，將處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。