大陸網紅周揚青在揭露前男友羅志祥私生活不檢點後，意外讓不少黑粉轉而支持她，心疼她在感情中遭到背叛，她恢復單身後除了經營自創品牌，也活躍於各大綜藝；近期周揚青和富二代男友羅昊一起出演戀愛真人秀《女兒們的戀愛》，但男方不久前被拍到帶妹上酒店，雙方都未表態，直到最近才在節目對質，長髮美女的身份才曝光。

6月時周揚青被拍到和大陸食品業富二代羅昊甜蜜約會，雖然當下未承認戀情，之後兩人一起現身《女兒們的戀愛》，在節目中高調談戀愛放閃，周揚青稱讚男友三觀正，時常誇讚他有多優秀，而羅昊也十分寵愛她，讓觀眾看了羨慕不已；豈料，節目播出不久，羅昊二度被拍到和正妹上酒店或單獨逛街，不禁讓外界質疑這段戀情的真假。

羅昊不久前被拍到帶長髮女子上酒店，兩人終於在節目中透露女子身份。(圖/ 摘自《女兒們的戀愛》微博)

原來長髮女子是羅昊的姐姐，粉絲才恍然大悟難怪兩人都未表態。(圖/ 摘自《女兒們的戀愛》微博)

而羅昊被拍到私約的照片後，兩人都沒有多做解釋，直到《女兒們的戀愛》最新一集中，周揚青和羅昊兩人在車上，終於主動提到私約的事情，長髮女子身份也進而曝光；羅昊聊起和美女上酒店，周揚青只低頭滑手機淡定地說，「那不是一看就是你姐嗎？你姐沒事吧？」。

原來羅昊一起上酒店的長髮女子是他的姐姐，讓許多網友恍然大悟，難怪兩人都不理會各種八卦爆料，羅昊甚至笑說，「沒事，主要說（她）是美女，還挺開心的」。一些粉絲得知長髮女子身份後終於放心，因為不免擔心周揚青又遇渣男，希望她遇到對的人外，眼睛也要放大好好保護自己。