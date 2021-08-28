近200萬劑的輝瑞BNT疫苗將陸續抵台，1922疫苗預約平台也在今（28）日下午重啟，不料一開放就大當機，讓全名為BioNTech的BNT，秒成網路熱搜關鍵字。

跟莫德納（Moderna）並列疫苗界兩大明星的BNT，日前公布上半年財報，營收86.35億美元，暴增百倍；獲利46億美元，也成長28倍，目前股價358.5美元，市值869.4億美元，未來頗有機會向莫德納看齊，成為市值千億俱樂部的一員。

雖股價小輸莫德納的382.2美元，但與莫德納上半年營收62.91億美元、獲利40億美元相比，BNT堪稱表現不俗，外傳甚至連微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉執行長馬斯克，都對這家德國新興藥廠讚譽有加。

與莫德納相同，BNT也以mRNA技術為起點，著重布局基因療法領域，除新冠肺炎疫苗，BNT也開發罕見病藥物、腫瘤疫苗，而與輝瑞合作研發的流感疫苗BNT161，將進入臨床試驗階段，瘧疾疫苗則預計明年底臨床試驗。

BNT之所以能茁壯至此，一大原因是在2020年上半年，以6700萬美元收購美國T細胞療法的領頭羊公司Neon。今年7月，BNT再度出手，收購Kite的實體腫瘤TCR研發平台及位於美國馬里蘭州的工廠，加大癌症細胞免疫療法領域研發。

隨全球疫苗接種率攀高，對疫苗廠的營收貢獻度大增，國際疫苗廠的股價也如同搭上噴射戰機，莫德納7月市值突破1000億美元，1年來股價漲幅超過200%，目前市值約1542.8億美元。

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