新北市新莊區40歲陳姓女子23日接種高端疫苗，於27日突然猝死於馬路上，檢警今（28日）相驗遺體，院方開出的死亡證明為急性心肌梗塞，家屬對於死因沒有意見，決定放棄解剖，遺體由家屬領回。
據悉，陳女患有慢性疾病，平時從事資源回收的工作，23日接種高端疫苗，8月23日到24日出現聲音沙啞及嚴重疲倦，8月27日上午騎車外出時昏倒，經通報119送醫搶救不治死亡。
由於陳女猝死前曾與人發生交通事故，家屬一度懷疑死因與車禍有關，檢警調查後發現，陳女當時與另一輛機車發生碰撞，但並未倒地也沒受傷，排除與車禍有關。
檢警今（28日）下午相驗遺體，並無明顯外傷，院方開出的死亡證明為急性心肌梗塞，家屬並無意見，家屬同意放棄解剖，遺體由家屬領回。
新北市衛生局表示，接種疫苗死亡案例28日再添1人，新北市通報累積統計共137例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
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