雲嘉嘉地區55家上市、上櫃及優質企業的經營決策者組成「義雲會」，開創雲林嘉義地區工商產業跨域聯誼的新局，創會會長順億關係企業總裁林文村表示，從去年底開始籌備至今約半年，正在向內政部申請登記成立社團。

林文村指出，三三會、台中菁英會、磐石會、港都會都是跨區域的企業主交流聯誼的平台，雲林、嘉義的企業主低調樸實，「義雲會」就是將雲嘉地區的上市、上櫃公司及優質企業主，組成聯誼會，促進跨區域、跨業別及跨世代的企業主各面向的交流，擴大及深化台灣的經濟力。

林文村說，去年12月至今陸續拜訪雲嘉嘉的企業主，回響熱烈，同時拜會雲林縣長張麗善

、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠也都受到很大支持，「義雲會」目前向內政部申請登記中，預計9月正式成立。

林文村說，「義雲會」除了取自嘉義的「義」及雲林的「雲」以外，也由於嘉義人、雲林人都很重情義，因而尊崇關公義薄雲天的精神，「義雲會」有3S理念，分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength），以此共創雲嘉嘉產業的新歷史。

義雲會會員目前有55家企業，包括世紀鋼鐵、福隆纖維玻璃、遠東機械、三福企業、台灣鯛、古坑咖啡等，副會長有2位，耐斯集團執行長陳志鴻、巧新實業公司董事長黃聰榮。