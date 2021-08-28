有些人個性太直接，比較不會隱藏私人情緒，容易給人脾氣不好的印象，搜狐網命理專欄點名，白羊座、獅子座、處女座的女性看似脾氣暴躁高傲，開不起玩笑，但其實她們心地善良又深情，會一心一意對待身邊的人，就連發飆也是因為太在乎對方。

▍1.白羊座

白羊座的女人個性很急，做事雷厲風行，脾氣更是來得很快，顯得有點暴躁，一旦讓她們生氣，就容易在衝動之下做出傷人的事情。但是白羊座十分單純，認定一個人就不會放手，只要另一半願意主動哄她們，以好聲好氣的態度溝通，她們就會漸漸放低姿態，雖然常常因為愛面子而不承認錯誤，但會用行動表示出她們的愛。

▍2.獅子座

獅子座的女人性格高傲，絕對不容許自尊心被任何人侵犯，有時被開玩笑就會惱羞成怒，不論對方是誰，都會直接發脾氣。但獅子女很重感情，對愛真誠，雖然她們不會遷就戀人，卻也不會不尊重對方，她們偏好心胸寬大、內心堅強的人作為另一半，希望對方可以包容她們的任性跟霸道。

▍3.處女座

處女座的女人比較敏感，有精神潔癖，受到一點點刺激就會反應很激烈，她們對另一半並不苛求，但日常的不滿絕對不會憋在心裡，會在第一時間講出來，正因說話毒舌，經常讓另一半感到十分尷尬，但這也是處女座的女人追求完美的個性特點。她們對愛情期待很高，希望雙方能在談戀愛的過程中一起進步，因此，她們對另一半發火也是一種愛的表現。