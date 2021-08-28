全國第二座終於報到！台電今天宣布，位在彰化外海的離岸一期風力發電完工，21部風機於昨日(27號)完成初始併聯，即將加入發電行列。這是繼去年上緯在苗栗後龍的海洋風電後，全台第二座完工離岸風場，比預定目標延遲近1年。

離岸一期位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，面積約836公頃，相當於32座大安森林公園，是能源局離岸風場示範案之一。有21部風機，總裝置容量為109 MW(千)，一年平均可發出約3.6億度電，可供給近9萬家戶一年用電。

台電表示，一期接下來還要持續試運轉及調校，完成後才能接受調度，加入供電行列。

離岸一期原定去年底前就要完工，卻到今年8月底才完工，對此台電表示，離岸風電工程海上可施工時間約為4月至9月，但去年開始，水下結構及風機安裝，即遭遇新冠肺炎疫情影響，致工作船抵台時間延遲，有利施工的時間也相對縮短。

因此今年5月，才完成風機陣列海纜埋設，6月進行21部風機吊裝，後續如螺栓鎖固、電纜接線、海纜連接、冷試俥、海纜加壓、熱試俥等試驗，於昨日全數達成初始併聯。再來配合能源局安排現勘查驗與審查程序，待換發電業執照後即可開始商轉。