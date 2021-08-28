1名單親母親獨力扶養剛出生的嬰兒，日前點了外送後，因孩子突然睡醒哭鬧，她努力安撫之下無法下樓取餐，遭到外送員質問「老公不在嗎」、「點那麼多不是1個人吃的吧？」她強忍難過情緒向對方解釋，對方最後走上樓送餐，臨走前還說聲「媽媽加油喔」，讓她瞬間淚崩；網友們也紛紛讚許外送員的暖舉。

該名母親在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前在家中顧小孩，一邊做著手工補貼家用，早上趁小孩睡著時點了外送早餐，沒想到才剛下單完，小孩就醒來哭叫，正當她忙著安撫照料孩子時，就接到外送員打電話說已抵達住家樓下，要她下樓取餐，而她急忙說手邊有孩子，無法馬上下去，對方則回應「妳老公不在家嗎？不能顧一下小孩嗎？」對方還說「妳點那麼多不是1個人吃的吧？」

單親母親因孩子睡醒哭鬧，她努力安撫之下無法下樓取餐，遭到外送員質問「老公不在嗎」，她強忍難過情緒向對方解釋才獲體諒。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該名母親說，她當下被對方的語氣嚇到，之後傳訊息給對方說「不好意思，1個人顧孩子很不方便」，她向對方解釋因為要湊免運費，才會多點餐點並放到下午繼續吃，強調真的很抱歉；對方了解原因後主動走上樓送餐，離開時還向她說聲「媽媽加油喔」，讓她瞬間淚崩，她說「我從沒想過自己會是1個未婚單親媽媽，沒有想過自己連吃飯會需要受人幫助」，並不斷感謝該外送員的暖舉。

其他網友則留言說，「相信你可以渡過難關，也對外送服務員至上敬意，一起加油」、「在家顧小孩真的很需要他們送上樓！媽咪加油」、「外送員也是很暖心」、「還是要好好照顧自己身體，飲食盡量正常點，不然日積月累身體還是會負荷不了喔」。