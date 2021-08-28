台灣即將在下周迎來BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心宣布，28日下午2點開放意願登記，12至17歲青少年優先，引發各界討論。資深媒體人李艷秋要求指揮中心應該公布第二類名單這批人到底有多少？為何這些人老是打不夠？又要跟老百姓來搶BNT？「是該拍桌的時候了」。

近200萬劑BNT疫苗即將來台，並在今下午開始進行意願登記，18歲以上的民眾皆可至平台進行意願登記，12歲至17歲對象目前則規劃以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

由於指揮中心指揮官陳時中先前曾多次表示，將優先開放12到18歲青少年施打BNT疫苗，但如今卻排除18歲民眾，引起各界關注。對此，陳時中今天回應，18到19歲可以打AZ和默德納，只是現在年齡還沒有輪到，「我們做這樣的安排也非常痛苦」，每個年齡層有不同的需要。

李艷秋今天(28日)在臉書上表示，好不容易有80萬劑BNT，又是從一、二、三類開始施打，一、三類應該支持，「但是，第二類為何總靠醫護和機組人員掩護？」李艷秋認為，指揮中心應該公布，這批人到底是誰？有多少？「怎麼老打不夠？這次又要膨脹多少人來跟老百姓搶BNT？是該拍桌的時候了！」

網友們也留言回應，「這種政府的態度還有40%的支持度真的，只能說厲害」、「一定要拍桌，人民最大，已讓步一次，這次不要再讓步了」、「何止拍桌！每次都想冰的（台語）」、「拍桌子？已經該翻桌了！」