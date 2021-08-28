港教協解散 會所超市今起停業 家長帶子女見證最後一刻 17:332021/08/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 創會48年的香港教育專業人員協會（簡稱教協）已於本月初宣布解散，將遣散職員並變賣資產。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港街頭示意圖。／東網 創會48年的香港教育專業人員協會（簡稱教協）已於本月初宣布解散，將遣散職員並變賣資產。教協下午召開特別會員代表大會，商討降低解散門檻。 星島日報報導，教協旺角會所貼出公告，指旺角及銅鑼灣服務中心的購物服務，於今日（28日）停止營業，惟各中心仍會維持有限度服務，呼籲會員可致電熱線查詢。 現場所見，位於旺角會所超市的貨架空空如也，原本放滿貨物的通道，現在變得寬闊，有市民專程帶同子女到場見證教協最後一刻，另外亦有不少職員拿起手機拍照留念。 仁愛、長庚建立合作聯盟 照護台中鄉親健康 各國譴責恐攻 歐盟加緊安置難民 #教協 #旺角 #會所 #見證 #最後一刻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國遠洋擬入股德漢堡港 談判進入最後關頭 08:102021/08/24 國際 老師疫苗沒打完、隔板難防疫 家長憂校園恐淪「防疫實驗場」 12:472021/08/26 生活 開學前最後一戰！上萬學童搶當NO.1反毒英雄 18:242021/08/28 財經 防堵非洲豬瘟 移民署越南語通譯走訪異國百貨、店家宣導 14:242021/08/25 生活 海納百川》美國正在拋棄下一個阿富汗（張光球） 19:022021/08/25 海納百川 開心上學去 金門2校幼幼班熱鬧迎新 14:022021/08/28 寶島 新北市立圖書館3分館推出閱讀收心活動 借書送好運文具 13:072021/08/24 寶島 李玖哲模仿韓團歐巴「眼線妝」老婆相馬茜笑虧不適合 14:502021/08/28 娛樂 喀布爾爆炸死傷慘重IS宣稱犯案 各界憤怒譴責 09:232021/08/27 國際 釣魚台教協促設國土界碑 04:102021/08/26 生活新聞 苗栗縣警局協查非洲豬瘟 查獲2起疑似個案 14:592021/08/24 生活 兩岸熱門新聞 昔年度亞洲最佳財長 陸前財長金人慶今於火災中喪生 - 兩岸 陸女星爆趙薇下落不明 「天后也沒能聯絡她」 - 兩岸 共軍機艦南北包夾日本兩大海峽 無人機軍機空中助陣 - 兩岸 趙薇遭大陸影音平台全面除名 陸媒訴端倪 - 兩岸 薩摩亞新總理：有意與中國之外的國家加強合作 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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