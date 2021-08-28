香港街頭示意圖。／東網

創會48年的香港教育專業人員協會（簡稱教協）已於本月初宣布解散，將遣散職員並變賣資產。教協下午召開特別會員代表大會，商討降低解散門檻。

星島日報報導，教協旺角會所貼出公告，指旺角及銅鑼灣服務中心的購物服務，於今日（28日）停止營業，惟各中心仍會維持有限度服務，呼籲會員可致電熱線查詢。

現場所見，位於旺角會所超市的貨架空空如也，原本放滿貨物的通道，現在變得寬闊，有市民專程帶同子女到場見證教協最後一刻，另外亦有不少職員拿起手機拍照留念。