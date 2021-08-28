創下4億新台幣票房的賣座國片《當男人戀愛時》，今(28日)驚傳編劇簡持中於本月初因病逝世，享年36歲，親友更是在今日告別式上難過哭崩，至今仍無法接受簡持中已離開的痛心事實。

根據台灣電影網所述，曾為科技業工程師的簡持中，因為喜愛文字，所以轉身擁抱故事，如今為電視電影編劇，創作類型多元。參與作品有《當男人戀愛時》、《風中浮沉的花蕊》、《黑喵知情》等。

簡持中與《當男人戀愛時》導演殷振豪有著深厚的革命情感，曾表示很幸運參與《當男人戀愛時》，更幸運的是認識一群很棒的人，一起工作。一起笑，一起朝目標前進。根據ETtoday報導，殷振豪透過助理證實簡持中逝世噩耗，透露今天就是他的告別式。

由殷振豪執導，邱澤、許瑋甯、蔡振南、藍葦華、陽靚及黃路梓茵主演的賣座愛情片《當男人戀愛時》，改編自韓國電影《不標準情人》，製作團隊金盞花大影業在浪漫愛情元素中導入台式風格與文化，讓全片充滿濃濃台灣味。簡持中與金馬編劇傅凱羚將能召喚共同記憶的各類食物放入片中，如手搖飲料、粉蒸肉、甘蔗、切仔麵等物，讓觀眾感受到最在地化的故事設定，電影上映後掀起全民台味風潮。