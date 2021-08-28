A US drone has struck a house in eastern #Nangarhar province Qala-e-Naghrak 7th District last night 12:00AM.

The U.S. military says a key member of the Islamic State group has been killed in an airstrike who was mastermind of the #Kabulairport attack. pic.twitter.com/LGUNSf7b18 — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 28 2021

在美軍宣布以無人機發動空襲，擊斃喀布爾機場恐攻的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）主謀後，阿富汗媒體「阿斯瓦卡通訊社」（Aśvaka News Agency）28日發布多張照片，稱這是美國無人機空襲後的現場畫面。

「阿斯瓦卡通訊社」指出，這棟遭美國無人機攻擊的房屋位於南加哈省（Nangarhar）東部，空襲在凌晨時分到來，據稱炸死一名「伊斯蘭國」的關鍵成員。從照片可以看到該房屋一片殘破，牆壁和梁柱上到處都是彈痕，停在當地的車輛也被炸得漆黑，地上還被轟出大洞。

美國中央司令部（US Central Command）發言人鄂班（Bill Urban）上校先前才在聲明中表示，美軍已在南加哈省發動無人機空襲，對一名ISIS-K主謀發動「超視距反恐作戰」，情報顯示目標遭到殺害，且並未造成平民傷亡。

中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將26日指出，美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機正持續於阿富汗空域作業；該機型不僅是美國於當地重要的情監偵（ISR）資產，必要時也能攜帶武器進行精確打擊。麥肯錫當時還透露，美國和塔利班已在共享關於恐怖攻擊的情報，目前還不清楚相關情報是否對此次攻擊做出貢獻。

《以色列時報》（The Times of Israel）指出，喀布爾機場恐攻已造成13名美軍殉職和至少169名阿富汗人死亡，美國總統拜登（Joe Biden）強調美國將讓幕後黑手「付出代價」。「有線電視新聞網」（CNN）指出，自14日起，美國已協助自阿富汗疏散近11萬人，不過在恐攻發生後撤離的人數顯著減少。