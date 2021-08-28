富邦悍將28日邀請台灣桌球好手林昀儒開球，為了這次開球前幾天他還拿了網球練習，結果還是投了個挖地瓜，「本來站上投手丘覺得還好，結果投出來的結果有點遜。」

在開球前，台灣大哥大總經理林之晨也捎來好消息，宣布贊助林昀儒，歡迎他加入台哥大大家庭，他也透露目前台哥大所贊助的選手有10人，之後還是有很大的可能會再增加。

之前林昀儒曾到輔大中美堂為UBA開球，這次則是首度為棒球賽開球，他認為籃球開球只要把球往上拋，比較沒有難度，「但這次開球需要準度，前幾天還特別拿了網球練習。」

林昀儒表示，自己平常比較沒有在關注棒球，但以前滿常玩「全民打棒球」，之後有時間會再認真關注。今天林昀儒選擇將1號穿上身，他笑著說：「選1號理由很簡單，就是想要以後都成為第1名。」

開球前林昀儒還到二樓舞台區與球迷互動，看到這麼多人前來支持他，他感到非常開心，接下來他將會在全運會出賽，之後也要為聯賽做準備。