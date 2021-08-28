相隔1208天，富邦悍將陳鴻文26日重回先發，最終繳出5局失1分好投，好表現也獲得總教練洪一中肯定，「可能會讓他固定先發。」陳鴻文則對自己開局表現不太滿意，「太在意球的位置反而沒有享受比賽。」

陳鴻文自2018年5月13日後首次先發，本周四先發迎戰統一獅隊，首局被敲3支安打、投出1保送失掉1分，但次局起回穩，沒再讓獅隊攻下分數，用85球投完5局退場，留下6次三振、2保送、被敲4安失1分的成績，最終無關勝敗。

對於陳鴻文這次的先發表現，洪總感到十分滿意，他表示，陳鴻文是名非常認真的球員，春訓時他大約2、3天就會投1次，每次大約投100多球，所以並不擔心他的體能狀況，在先發投手出現空缺時，主動向他提過轉先發的事。

對於久違的先發表現，陳鴻文表示，比較在意自己第一局的表現，「那時太想要求球的位置，有點鎖死，忘記去享受比賽過程，後來放開來投就比較好，也比較不會鑽牛角尖。」他認為，專注是要放在心裡，外面是輕鬆的，這樣投球來會比較放得開。

這也是陳鴻文自2018年5月6日後首度先發投滿5局，他笑說自己是「越投越high」，「投到後面是越投越有精神、越有力，就想到自己剛回來打中職的時候，球速也是越投越快。」

陳鴻文認為體能不是問題，自己在投完5局時其實也是想要續投，但最終仍尊重教練團安排，對於自己下一場先發，教練雖還未告知是哪一天，但他表示下一場也不會有設定，「投幾局算幾局。」