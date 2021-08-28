手機的LINE程式可透過使用者購買主題，變換頁面風格；1名人妻日前發現LINE程式推薦1款「全家福」主題，讓使用者套用後，能在LINE的頁面上看見溫馨的全家福合照，她花錢購買後，竟發現該主題的照片「不能更換」，讓她崩潰地說「別人的全家福、別人的小孩、別人的老公，我到底幹嘛買啦」，笑翻眾人。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她日前在手機的LINE主題商店中發現1款推薦主題，該主題名稱為「HouseMama」，只見內容顯示使用該款主題後，LINE頁面就能呈現1家人的合照，讓使用者用LINE時能感受家庭的溫馨幸福感，而該款主題要價50代幣，原PO看了後相當心動，並決定花錢使用。

人妻日前發現LINE程式推薦1款「全家福」主題，套用後能在LINE的頁面上看見溫馨的全家福合照，她花錢購買後，竟發現該主題的照片「不能更換」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該女網友說，她原本以為該款主題能夠「客製化」服務，將背景主題的全家福照片換成是使用者本人的照片，沒想到購買後才發現「照片無法更換」，讓她相當傻眼，PO文崩潰地說「別人的全家福、別人的小孩、別人的老公，我到底幹嘛買啦，被自己笑死」。

其他網友留言說，「仔細看了一下說明，真的沒有說可以自己換照片」、哈哈哈你有感到幸福嗎」、「我老公也是買了以為可以換自己的寶貝，結果傳來跟我說到底為什麼要看別人家的，原來不只有我老公被騙」、「笑死，買別人的全家福」、「驚！我記得之前可以申請退費，很簡單」。