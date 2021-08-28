桃園護國宮捐贈百萬物資給因疫情陷困的弱勢家庭，桃園市長鄭文燦28日代表受贈。（蔡依珍攝）

桃園護國宮捐贈百萬物資給因疫情陷困的弱勢家庭，議員蘇家明和妻子護國宮愛心基金會副董事長陳淑雲聯袂出席。（蔡依珍攝）

桃園護國宮捐贈百萬物資給因疫情陷困的弱勢家庭。（蔡依珍攝）

三級警戒期間嚴重衝擊經濟，桃園護國宮愛心基金會趁著降級，28日啟動行動關懷列車，募集1000份物資和200份3000元慰問金、價值逾110萬，幫助桃園和八德的弱勢戶度過難關，桃園市長鄭文燦代表受贈，不諱言疫情增加很多近貧和新貧家庭，感謝民間力量補足政府不足處。

「做愛心吃力不討好！」鄭文燦說，桃園護國宮是地方信仰重鎮，尤其是三太子夜巡活動是一大盛事，護國宮也透過愛心基金會致力回饋社會，持續帶動志工從事慈善活動，也關心老人、從事資源回收，讓護國宮不只是宗教團體。

鄭文燦說，社會局社工都會定期訪視經濟陷困境的市民，不諱言這波疫情增加很多新貧和近貧家庭，雖然家庭收入大減，但因不符合政府中低收入救濟規定，無法申請補助，樂見護國宮愛心基金會適時伸出援手，他也讚基層里長積極發掘，讓弱勢邊緣家庭得到幫助。

議員蘇家明和妻子護國宮愛心基金會副董事長陳淑雲也聯袂出席，他說邊緣人要靠里長發覺，感謝他們默默付出，大家一起歡喜做、甘願受，他也感嘆疫情讓人跟人的距離變遠了，但愛心不能有距離，希望拋磚引玉，凝聚各界善與愛的正能量。

社會局指出，護國宮捐贈1000份民生物資，包含米、油、罐頭、麵條等，每份價值500元以上，將透過桃園市安家實物銀行媒合給桃園市弱勢民眾，至於200份3000元愛心防疫救助金，將透過八德、桃園2區里長發放給當地的弱勢家庭，也歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與社會局聯繫，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。