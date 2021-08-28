我國棒球好手陽岱鋼本季在日本職棒不太順遂，一度被下放到「三軍」磨練，不過在今年5月29日他返回二軍，繼續他的巨人生涯，這也是他自3月28日後再次於二軍出賽，不僅要好好把握機會，也要打出更亮眼的成績才得以重返一軍。

陽岱鋼本季在二軍出賽45場，敲出30支安打，包括5發全壘打、18分打點，打擊率.240，長打率.392，整體表現雖然時好時壞，但也繳出合格水準，就在今天稍早他正式被調回一軍，此消息由日本媒體《體育報知》和日職官網曝光。

體育報知指出巨人近期打擊不振，監督原辰德因此將陽岱鋼升上一軍，期盼他成為打線「起爆劑」，點燃球隊攻勢。而在今天對決中日龍的比賽中他正式亮相，這是他本季首度返回一軍，此刻對他而言意義重大。

不過他今天以替補身份出賽，在6局下半被叫上場代守右外野，在8局上半時原本有機會打擊，但卻在一二壘有人時被換下，或許球隊還是無法馬上信任他，關鍵時刻改由若林晃弘代打，但後者慘遭三振出局，錯過得分大好時機。

最後這場比賽巨人以1：1與中日打平。另外將話題帶回到今年5月，日媒5月初分析陽岱鋼狀況，認為他無法捨棄「台灣超級球星」自尊，要復活很難，得有退休覺悟，也認為巨人因換原辰德掌大權，所以並不會給他太多機會表現。如今他在二軍慢慢恢復身手，成功回到一軍，希望他能用好表現來證明自己。