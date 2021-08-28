《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日在政論節目中，搶先披露誰最適合擔任下解總統的民調結果，以及民調中這些政壇大咖們的信任指數，結果顯示，在總統適合度民調的部分，副總統賴清德拔得頭籌，但在信任指數的部分，新北市長侯友宜仍遙遙領先其他人。吳子嘉認為，現在的情況對賴清德德越來越有利。

吳子嘉27日在政論節目《關鍵時刻》中，公布誰最適合擔任下屆總統的民結果，結果顯示，有25.1%眾認為是賴清德，認為是侯友宜的有侯友宜22.9%，台北市長柯文哲15.9%，桃園市長鄭文燦8.4%、前國民黨主席朱立倫5.9%；信任指數的部分，侯友宜以74.1點的信任度拔得頭籌，賴清德60.4點、鄭文燦59.9點、總統蔡英文52點、柯文哲49.2點、朱立倫49點。

吳子嘉指出，這個總統適合度調查，是要問民眾到底適不適合，結果現在居然是賴清德領先，這代表他在民進黨的初選中出線可能不會有問題，「是不是內定就會變成賴清德？因為他越來越強」，民進黨的派系當中，西瓜黨比較多，「吃西瓜偎大邊，這個有希望，就靠過去」。看到這個結果，吳子嘉認為，情況對賴清德越來越有利。

主持人劉寶傑問吳子嘉，「BNT進來，對蔡英文就是一個及時雨了？」吳子嘉回答，非常大的及時雨，因為民眾最擔心的就是疫苗，不要看中間還發生2個利多，公務員加薪和行政院長蘇貞昌的五倍券政策，那都是後面的事情，現在老百姓安心了，還有就是現在清零、解封了，民眾感覺恢復了一些自由的空氣，路上車子也變多，小攤販也陸續出來，相對上國民黨是很弱、柯文哲不弱、民進黨開始上揚。