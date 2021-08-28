彰化縣即日起至9月底止，全面禁止路邊擺設廚餘桶，若不配合者將遭清潔人員移除並依法開罰。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣即日起至9月底止，全面禁止路邊擺設廚餘桶，若不配合者將遭清潔人員移除並依法開罰。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

配合農委會下令實施短期禁止餵食豬吃廚餘，彰化縣政府也禁止業者、店家在路邊擺置廚餘桶，若有違規者將派員移除；禁收廚餘期間只能交由垃圾車清理，縣府呼籲民眾、事業單位，先做好分類再進行去化。

彰化縣環保局指出，防堵非洲豬瘟豬肉入侵，同步宣導惜食不浪費，降低剩食與廚餘數量；呼籲縣民配合減量、打包，廚餘瀝乾後直接交給清潔隊垃圾車處理清運。

除了家庭、個人之外，餐飲業者、旅宿業、公司學校，和機關行號等，廚餘產出量大的事業單位，應先針對廚餘分類，植物性的如果菜皮、酒糟、豆渣等，仍可交由養豬業者拌入飼料再餵食；含肉類、煮食吃剩的廚餘，則應瀝乾後再交由環保事業單位，進行資源化處理。

9月1日起至9月30日禁止養豬場餵食廚餘期間，彰化縣也全面禁止在路邊擺設廚餘桶，不配合者將可依《廢棄物清理法》裁罰，並請各鄉鎮市公所清潔隊立即前往移除。

彰化縣環保局統計全縣每月的廚餘量約300公噸，但7月各清潔隊收回近400噸，針對未來1個月無法送往養豬場的廚餘，將以堆肥處理為主，除了田尾堆肥處理場、彰化市二廠也已擴建完成並啟用運作，預估每月可處理800公噸熟廚餘。

縣府呼籲，防堵非洲豬瘟，切勿把來源不明的肉品、未烹煮的生豬肉丟入廚餘桶，務必直接丟入垃圾車，由清潔隊運往焚化爐處理。若有發現疑似違法使用熟廚餘的養豬場，請電洽彰化縣動物防疫所通報；任何廚餘處理問題，亦可向清潔隊、環保局諮詢。