九一開學倒數計時中，在家爽打遊戲的學童把握最後一刻，今(8/28)日名正言順，熱血開戰！國泰金控與幫你優合作「2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，吸引來自全台各地共112組224位選手一同角逐總冠軍。特別一提的是，本年度報名人數達到11739人破紀錄，今年更開放高一生報名，總獎勵金額也從35萬提高至86萬，數位反毒教育深耕全台校園。

「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」至今已舉辦第二屆，為全台最盛大反毒電競賽事，透過將反毒知識與數位學習結合，成功吸引大批學童參賽，報名人數屢創新高，儼然成為當今校園中討論度最高的話題。

本次賽程於今年3月開始持續近半年，選手們從初賽一路過關斬將，在今日迎來最終賽事。

本年度報名人數破萬人再創紀錄，國泰人壽副總張殷壽透露，原本今年希望能突破1千所學校參與，但可惜受到疫情影響，學生都在家上課，校園宣導不便，即使如此，本屆電競大賽開放高一生報名，總獎勵金額也提高至86萬，實體電競賽改成線上方式舉行，不只國泰，也有很多企業踴躍響應，一起加入校園反毒推廣行列。

幫你優創辦人葉丙成表示，毒品入侵校園非常值得關注，過去幫你優致力讓孩子跳脫出固定的學科，吸收教室內學不到的知識。今日總決賽240名學生，是從上萬名參賽者中脫穎而出，本屆試題其中三分之二是學科題，三分之一是反毒知識題，他很高興透過與國泰金控的合作，讓學童能夠透過PaGamO吸收更廣的反毒知識，一同為無毒校園努力。

來自嘉義縣太平國小的郭老師表示，偏鄉的孩子資源相對較少，自從知道有反毒電競大賽之後，一直希望能讓學生參加，今年終於得償所願，很感謝國泰金控與幫你優將學習帶出教室之外，提供學童更大的舞台。