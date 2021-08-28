佳和集團前董事長翁茂鐘因判刑獲判易服社會勞動，涉嫌勾串員警造假，9個月內即執行2196小時，被依照偽造文書起訴，翁認罪裁定50萬元交保，檢方認他有能力逃亡出國並串證，提出抗告，台南高分院28日裁定抗告駁回。

70多歲的翁茂鐘日前全部認罪，法官裁定交保，由律師交出50萬保證金，遭限制住居在官田，每天需到麻豆警分局報到。

台南地檢署檢察官認為，當初羈押翁茂鐘的理由，就是認定他有逃亡與勾串共犯之虞，還有未實際履行的刑期待執行，家人旅居國外，檢方還在偵辦翁案其他共犯，翁在審理期間並未如實交代共犯，因羈押原因未消滅，有逃亡串證之虞，據此提出抗告。

台南高分院28日裁定抗告駁回，理由是使公務人員登載不實罪並非最輕本刑5年以上的重罪，原審辯論已終結，檢、辯雙方已無其他證據再行調查，翁員已認罪，9月7日即將宣判。

台南高分院認為，檢方抗告理由提到還在調查共犯，但卷內並無任何偵查資料可供參酌，起訴書甚至未認定另有高階警官為共犯，難以採信抗告理由。

針對檢方提翁員有逃亡之虞，台南高分院認為，翁員並非以逃匿方式躲避刑罰，而是以欺瞞方式，無法推論有逃亡之虞，雖然被告有子女居住美國，卻不能直接連結有逃亡美國的可能性，且已遭限制出境出海，此部分抗告理由，仍難採信。