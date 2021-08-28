隨著台灣政府日前宣布在立陶宛開設新代表處，大陸不但驅逐立陶宛駐北京大使，更陸續祭出一連串經濟制裁。對此，英文線上時事雜誌《外交家》分析，包括立陶宛、斯洛伐克等中歐國家近日紛紛擁抱台灣，背後原因除了在美中角力中選邊站，還包括與台灣打交道能帶來商業利益的考量。

在台灣宣布於立陶宛開設新代表處後，中國大陸下令將其駐紮在立陶宛的大使撤回，並驅逐立陶宛駐北京大使，使雙方外交關係頓時跌落谷底。

※用台灣而非台北激怒北京

《外交家》指出，建立代表處不意味著台灣與立陶宛正式建立外交關係。儘管台灣新設的代表處將執行實際上大使館的職能，但代表處仍舊不是正式的大使館或領事館。

不過，雖然就像台灣在其他國家的代表處一樣，代表處並沒有轉化為正式的外交承認；但從北京聲明來看，大陸不滿的是設立的代表處名稱為台灣，而非一般慣用的台北代表處。

台灣在海外設立外交辦事處遭大陸杯葛，這早非新鮮事。2021年2月，台灣宣布在圭亞那設立外交辦事處計畫的隔天，就因北京不滿而被迫取消。

從另一角度看，將外交機構改成台灣而非台北，意味著台灣與其他國家的關係正加強中。早在2017年，負責處理對日關係的台灣民間機構，將沿用45年的東亞關係協會改稱為台日關係協會。

無獨有偶，2021年5月提出的《台灣外交檢討法案》，其中一項條款便計畫將台灣在美國代表處的正式名稱納入「台灣」。(現在使用名稱為台北經濟文化代表處)。

※台灣與中歐國家加強關係

目前台灣只和15個國家擁有邦交，其中包含歐洲唯一的外交夥伴梵諦岡。不過，台灣與中歐國家近日因疫苗外交而加強聯繫。2021年6月，立陶宛宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣；同年7月，斯洛伐克宣布捐贈台灣1萬劑疫苗，而捷克則贈送3萬劑疫苗

不只疫苗在台灣受到歡迎，印有立陶宛國旗與台灣黑熊的口罩，也在台灣各便利商店熱銷；與此同時，感謝美國與日本捐贈疫苗的旗幟，也在台灣商店隨處可見。

過去數年，北京加強對台灣邦交國外交壓力，要求他們斷絕與台灣關係，轉投大陸懷抱。在此之前，馬英九政府選擇外交休兵，避免兩岸持續互挖外交盟友。

國民黨批評，蔡政府未能與台灣長期有幫保持外交關係。也因此，蔡英文將國外開設辦事處，定位為外交成就，這還抱括2020年2月於索馬利蘭設立台灣代表處。

不過，儘管蔡政府將設立新代表處界定為外交突破，足以扭轉台灣在國際社會遭邊緣化的趨勢；但國民黨抨擊蔡政府在維持外交盟邦的努力不夠，更不滿蔡政府試圖將未經測試的國產疫苗強推給外交友邦。

※在歐盟發酵

事實上，立陶宛與台灣關係更重要的是在歐盟發酵。立陶宛事件是歐盟自1993年成立以來，中國大陸首次召回派駐往歐盟成員國的大使。這起大使召回風波緊接在歐盟批評北京人權後發生，讓北京與歐盟的關係尷尬異常。

大陸官媒抨擊，歐盟在這場外交爭議中過度偏袒立陶宛；但實際上，歐盟內部對於該對北京採取何種態度也存在著分歧。歐盟的矛盾從今年稍早陷入困境的《全面投資協定》（CAI）便可看出端倪。一方面推動CAI可能讓歐盟與拜登政府關係緊繃，但CAI最初推動立法的腳步就已停滯不前。

報導認為，中歐國家與台灣強化關係的目的，在一定程度上透過散發出的外交訊號，說明中歐國家對美中角力抱持著何種立場。換言之，立陶宛、斯洛伐克等國正透過支持台灣，間接表明願與支持台灣的西方國家結盟，例如美國。

其次，台灣與中歐國家的貿易關係也是立陶宛等國願意捨棄大陸，支持台北的原因之一，如捷克是2019年台商投資的第四大目的地。對斯洛伐克與立陶宛等中歐國家來說，與台灣加強貿易連結能獲得經濟利益，或許這是使其拍板與台灣建立更穩固關係的原因之一。

文章總結，考量到立陶宛開出第一槍，可能讓其他中歐國家仿效，進而加強與台灣關係；這或許能解釋為何北京會對立陶宛祭出外交與經濟報復，就是為了嚇阻這種趨勢擴大。