中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，疫苗預約平台新增「BNT疫苗」選項，今（28日）下午2點起開放民眾意願登記，不過系統開放後，不少人發現網站大當機，畫面不斷出現空白滾動畫面或「系統維護中」、「502」畫面，讓許多網友崩潰不已。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，今天收到民眾陳情，疫苗勾選出問題，且有許多網友碰到跟陳情民眾一樣的問題。

指揮中心今日公布截至下午5點，全國意願登記完成總人數有1269萬7347人，其中登記BNT疫苗者總計達到197萬7084人，值得注意的是，非BNT不打只勾單選的約有13萬人。

疫苗登記意願平台。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯今(28日)在臉書貼文提到，疫苗平台當機，她收到陳情人向她求助，陳情人表示，自己三十多歲，在七月中曾經意願登記勾選AZ、莫德納疫苗，未收到預約簡訊，當然也沒有上網預約，至今未施打疫苗。這次希望加改選BNT，登入意願系統後竟然出現「您已符合預約資格」的文字，不讓改選或加選BNT，上面說明如果要改加選要等到8月31日後（但是單選莫德納的人卻可以現在就改）。接著按照指示，登錄到預約系統看看，一樣是「目前非服務期間」，無法進行任何預約。

徐巧芯指出，這個流程，在陳情人告知後，她也親自協助對方操作了系統，得到一模一樣的訊息，她也相當納悶，還沒接種第一劑疫苗的人，理論上可以加選、改選才對，怎麼會有系統擋住修改的情形發生？

徐巧芯說，由於許多網友有一樣的問題，她也提供指揮中心的回覆，說29歲以上先前選過AZ的，這一輪都不能加選BNT。問題是很多人可能想要修改意願，因為先前並沒有BNT的選項可勾，她質疑，指揮中心為何不讓民眾改呢？