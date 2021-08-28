桃園果菜市場公司黃姓前副總經理因溢領3.7萬主管加給遭解雇，黃不滿打官司求償，但果菜公司罔顧勝訴，不但未追回法院認證的溢領金送辦，還簽保密條款支付20萬和解金，國民黨中央委員史碩仁痛批市府知法犯法卻不處置，揚言向檢調告發，果菜公司強調和解金等同資遣費，已扣除溢領。

史碩仁拿出桃園地院民事庭判決書指出，果菜公司黃姓前副總經理2015年12月至隔年5月代理總經理，卻在董事會未同意下，以「口諭」方式下令同仁核發等同總經理職位的主管加給，每月多領4818元，累計溢領3萬7362元，農業局曾發函檢討、要求收回，果菜公司卻直接以此將她解職，黃不滿打民事官司確認雇傭關係，還藉口損害名譽求償30萬。

史碩仁說，桃園地院去年10月底判果菜公司勝訴，駁回黃的所有請求，果菜公司應該據理力爭，追回溢領款項並移送法辦，豈料面對法院認證的貪瀆案，事後竟私下和解，還掏20萬和解金，並簽保密條款掩飾違法，要求所有知情者都「閉嘴」，直言沒有貪汙也有侵占問題，都是公訴罪，政風單位是睡著了嗎？

史碩仁直言市府所屬公司董總過去就是市長鄭文燦安插「自己人」的好去處，培養一批「桃園幫」，還曾被揶揄是「落選俱樂部」，懷疑一行人私相授受，把人民納稅錢當小金庫，他也說，從判決看來果菜公司管理鬆散，副總就能隻手遮天、自抬身價，農業局也無法管，感嘆鄭文燦心都在閣揆，團隊螺絲鬆了卻渾然未覺。

桃園果菜市場公司總經理張至淵說，雇傭案光律師費就逾7萬，市府一審勝訴後對方才轉念願意和解，公司在法官和律師建議下給付等同資遣費的和解金，也先扣除溢領部分，但金額不便透露。

張至淵強調黃前副總離職後，公司內部接獲到多起檢舉案，加上原官司也牽連許多同仁，基層不勝其擾，若持續纏訟不利公司運作，且對方如上訴，上級法院不一定認同雙方是委任經理人關係，若仍認定是勞工將不利市府，且還要返還期間的薪資，因此透過和解金要求對方放棄任何刑事檢舉權利，是經市府法務局評估後的訴訟策略。