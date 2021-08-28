名模出身的洪曉蕾，46歲外型保養得宜，今(28日)化身性感女神力挺前夫王世均與綜藝天王吳宗憲電商活動，胸前深V開到肚臍眼的火辣打扮，讓她一現身就成為眾人矚目的最美焦點，未料她也因此上演走光事故，當場春光外洩胸貼全看光。

吳宗憲今日這場記者會亮點多多，不只有名模洪曉蕾上演走光事故，身為天王的他也突然化身成自走砲，受訪時突然抱怨金曲獎將年度歌曲頒給盧廣仲唱的《刻在我心底的名字》，質疑這首歌曲不是原創，並現場哼起西洋老歌《Reality》。

洪曉蕾化身性感女神力挺王世均與吳宗憲。(記者羅永銘攝)

洪曉蕾、王世均離婚後仍保持友好關係。(記者羅永銘攝)

洪曉蕾今日一席火辣女神裝上下全都露。(記者羅永銘攝)

吳宗憲表示自己以前也在民歌餐廳唱過《Reality》，不懂為何涉嫌抄襲的《刻在我心裡的名字》能得原創獎，更忍不住感嘆台灣很多面向都壞掉了，已在慢慢規劃離開演藝圈，「當然要離開啊，我能幫忙的我當然盡量幫，其他的，對不起，我要走了。」

《刻在我心底的名字》到底有無抄襲老歌《Reality》，也立刻在PTT論壇八卦版引發網友討論話題，「是致敬，不要亂講」、「是蠻像的」、「差太多了」、「有點相似，但不算抄吧」、「有一段像沒錯，但要說抄襲太牽強，音樂都發展幾年了…音符就七個，吵這個很無聊」、「只有一個小節很像」