帕運桌球田曉雯奪銅，屏東縣長第一時間祝福。(資料來源體育署)

2020東京帕運台灣第一面獎牌出爐，由桌球選手田曉雯奪下銅牌，來自屏東縣琉球鄉的她，屏東縣長潘孟安第一時間便在臉書貼出祝福，強調面對勁敵，曉雯真的沒在怕，一路過關斬將，展現琉球囡仔的熱情與毅力，全力以赴享受比賽。

潘孟安表示，曉雯第一次出戰帕運就展現大將之風，發揮自信與實力，曉雯的笑容真的會溫暖人心，也要謝謝蔡貴蘭教練的陪伴與鼓勵，辛苦了！

潘也提醒，田曉雯接下來和林姿妤還有桌球雙打的賽程，請大家持續關注，讓我們繼續為帕運台灣隊加油！