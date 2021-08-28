大陸娛樂圈近來掀起風暴，趙薇被列入「劣跡藝人名單」，作品也被下架；而自26日事件發生至今，她始終神隱未發聲、更未現身。大陸資深女演員袁立在網路論壇留言透露，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，外界猜測這位天后指的是她的閨蜜好友王菲。

48歲女星袁立以「鐵齒銅牙紀曉嵐」、「母儀天下」享有高知名度，在演藝圈極有名氣、也人脈廣闊；但她去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方論壇，以暱稱「上帝是我父親」發文。

袁立提及趙薇時，坦言「我也不知道趙薇怎麼了，我加的有圈內人的群裡每個人都在問，沒一個知道的……」更爆料有個小道消息，指說有名圈內好友試圖用微信聯繫趙薇，卻發現趙薇疑似連通訊軟體帳號都被封鎖了，但這件事的真實性還有待評估。

袁立又提到，就算「天后」出馬也一樣找不到趙薇。不少網友好奇這位天后究竟是誰，有人推測天后就是趙薇20年的閨蜜王菲，兩人2001年合作電影《天下無雙》結識。

袁立最後更透露，此前以為，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波而受影響，所以趙薇可能要低調幾個月，沒想到一夜之間突然消失，讓圈內人都意外。