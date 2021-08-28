中央流行疫情指揮中心將於29日（周日）上午10時至8月31日（周二）中午12時開放第7期AZ疫苗預約接種。（政院提供）

疫苗平台開放預約非採先到先排制度，只要在預約時間內登入完成者，不分先後次序機會均等，其實不必搶頭香瞎忙。

中央流行疫情指揮中心將於8月29日（周日）上午10時至8月31日（周二）中午12時開放第7期AZ疫苗預約接種，民眾可上COVID–19公費疫苗預約平台（https：／／1922.gov.tw／）進行預約，施打日為9月3日至9月10日間。

值得注意的是，符合預約資格者，其實不必搶在開放第一時間登入預約，不妨等到開放30分鐘後再登入，可避開造訪人流高峰，減少等候時間。

8月28日下午2時開放意願登記，瞬間湧入大量使用者，第1分鐘即達到37萬人次造訪，開放30分鐘即有104萬人進行意願登記修改，其中有97萬完成 BNT的意願登記，期間雖因瞬間峰量太高，會讓少數民眾有等待現象，但不影響意願登記作業之完成，自今天開放意願登記後30分鐘內，每分鐘均有3至5萬人完成登記，最高更達每分鐘11萬人完成登記。