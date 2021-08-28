民眾自行購買的防疫保單，截至8月2日為止，一般法定傳染病防疫險加計疫苗險的整體防疫保單，合計承保件數達1095萬件、保費收入71.18億元，整體理賠件數2.2萬件、理賠金額16.26億元，相較而言，勞保截至7月底的給付的總案件數達118件，勞團呼籲，應通知這些確診者有什麼資源可供利用。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，勞保的申請給付件數比起一般民眾想像的低，除了患者可能持續治療中，加上家人也許確診，仍在處理相關事宜等，未及時申請，也有可能不清楚有勞保給付可申請，建議指揮中心可以提醒確診者可以申請社會保險相關給付。

台灣大學公衛系教授鄭雅文則認為，除了新冠肺炎確診者主要高齡者為主，可能多數已無法加保勞保的「制度性排除」外，也有可能是民眾不知道自己有權益，或是事業單位基於不想讓公司職災實績費率上升，不鼓勵勞工申請的「非制度性排除」。

職災實績費率指的為僱用70人以上事業單位，可以依職業災害保險給付總額每年分別計算，意謂若職災給付申請金額的越少、事業單位的職災保險費率就能越低。