新北市籍「順發886」漁船走私154隻名種貓，遭破獲後貓隻全數被迫「安樂死」，引發各界撻伐，檢方向上追查到是高雄市燕巢區經營寵物業的林政龍下單所購買貓隻，由於養殖場也有數十隻短腿臘腸狗、法鬥等名種狗，高市府農業局動保處今日會同相關單位，前往現場稽查犬隻，發現所有犬隻都依規定植入晶片，查無不法。

高雄市農業局表示，動保處今日上午會同農委會防檢局、海巡署及轄區警方等單位前往林政龍位於燕巢區角宿路某犬貓繁殖場稽查，經清點場內犬計有91隻，包含成犬75隻、幼犬16隻，品種有法國鬥牛犬、比熊、馬爾濟斯、短腳臘腸犬等，均依規定晶片植入完成寵物登記及年度狂犬病預防注射，尚查無不明來源犬隻。

另稽查人員發現該業者自行飼養混種橘貓1隻，經檢視健康情形良好，且未有提供繁殖或買賣情事，動保處將持續訪查輔導該業者依動保法相關規定妥善照顧場內犬貓，以保障動物福利。

農業局強調，業者從事犬貓繁殖、買賣或寄養行業前，應依法向當地主管機關申請核發許可證始得營業，而民眾也應切記，勿購買來路不明之犬貓等寵物，除可能會因境外走私夾帶人畜共通傳染病源外，相關不肖業者未經合法繁殖或買賣，均有可能產生消費糾紛，得不償失。

農業局呼籲民眾，家中如有飼養犬貓需求，可到本市合法寵物店家購買，或至本市壽山或燕巢動物收容所參觀認養，並落實飼主責任「領養、不棄養」、「寵物是家人、不離不棄」。