台語金曲歌后曹雅雯賽前獻唱。（統一獅提供）

曹雅雯為統一獅開球，陳傑憲擔任教練指導投球。（統一獅提供）

甫摘下今年金曲獎台語最佳女歌手的曹雅雯，28日回到故鄉台南為統一獅隊開球，球團特別安排她最欣賞的球員陳傑憲擔任教練與接球捕手，對於自己首次開球表現，她自評80分，「這真的比唱歌難多了。」

曹雅雯出身台南仁德，今天除了擔任開球嘉賓外，還帶來「台南人」及「癮頭」兩首好聽歌曲，透過演唱和球迷互動，讓現場球迷感受感受金曲美妙聲音的魅力。

從來沒有碰過棒球的曹雅雯對於擔任開球嘉賓，既期待又怕投壞了，球團賽前也特別安排陳傑憲指導曹雅雯進行開球練習，陳傑憲也特別指導如何握球、揮臂及抬腿，透過練習也讓她漸入佳境。

曹雅雯表示，之前大學時期曾經來台南看過職棒，但出社會後都在忙工作，就比較少時間能進場，很高興能夠獲得獅隊邀請，這是第一次在職棒球場開唱，之前曾經參與過明星公益棒球賽演出，很喜歡現場唱歌的氛圍，「好久沒在公開場合唱歌，感到十分開心，尤其是看台球迷聲的回應，讓我很享受唱歌的感覺。」

談到這次開球任務，曹雅雯說：「其實對我而言這比唱歌難多了，謝謝球團特別安排我最喜歡的陳傑憲擔任師傅教我投球，第一次看到本尊真的挺帥的，這是第一次投球，應該有80分吧！」