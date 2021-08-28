COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。28日一開放，有年輕人就地用手機預約登記。（鄧博仁攝）

COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。28日一開放，有年輕人就地用手機預約登記。（鄧博仁攝）

COVID-19公費疫苗預約平台自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記。28日一開放，有年輕人就地用手機預約登記。（鄧博仁攝）

公費疫苗預約平台今天下午2點開放意願登記BNT，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至下午5點，僅短短3小時已逾197.7萬人選擇BNT，其中有13.1萬人獨愛BNT，未登記其他廠牌的疫苗。但BNT疫苗扣除青少年優先接種後，可能不到80萬人，恐無法難以滿足所有人的需求。

根據指揮中心最新疫苗意願登記數據，今天下午2點至5點為止，共有22.8萬人首次完成疫苗意願登記，其中18.7萬人都有選擇BNT，可見有不少「意願登記新鮮人」都是為了BNT疫苗而來。

另外，意願登記最近一次於8月21日關閉結算時，共199萬人單選莫德納，今天再度開放登記僅剩125萬人，相距74萬人，而今天公布複選莫德納和BNT的民眾約75萬人。指揮中心發言人莊人祥表示，有可能是多勾選了新增的BNT選項，先前新增疫苗品牌選項時，應該也有同樣情形。

約200萬劑BNT即將到貨，莊人祥表示，扣除學生族群優先接種的數量後，剩下的劑量大約不到80萬劑。但目前想打BNT的民眾已高達197萬人，恐有不少民眾會希望落空，莊人祥對此回應，可能無法供應到全部的人，但BNT總共有1500萬劑，還有一些餘裕，只是可能會晚一點。

指揮中心表示，已符合第七輪AZ預約資格者，如欲加選BNT，可在8月31日下午4點後修改意願。至於符合第六輪高端預約資格但未接種的民眾，莊人祥說明，須等第六輪結束後，確認沒有疫苗接種紀錄，可於8月30日後更改意願登記。