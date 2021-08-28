台灣民間採購的BNT疫苗即將抵台，COVID-19公費疫苗平台今天(28日)下午2時開放民眾做意願登記，中央疫情指揮中心提醒，若之前意願登記時選擇AZ疫苗者，要更改疫苗廠牌為BNT，要等到8月31日下午4點以後，才可以更改。前民進黨立委郭正亮透露，他有幾個朋友本來單選高端 ，今天上公費疫苗平台預約時，想把高端取消改選BNT，但卻無法勾選預約。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》表示，為何這次民間採購的BNT疫苗進來台灣，即使包裝有簡體字，指揮中心也接受，是因為他們發現有兩點因素無法克服，第一點就是，開學之後中小學生怎麼辦？因為20歲以下通通還沒有打疫苗，開學之後一定會群聚；第二點，我們之前的疫苗，未能列入12歲到17歲這個年齡層，只有BNT疫苗把他們列入施打範圍。郭正亮對此質疑，就是因為高端施打的人太少、踴躍程度太低，蔡政府開始慌了，擔心開學這一關恐怕過不了，不知9月之後會發生什麼意外，所以才趕快開放BNT進來。

郭正亮也透露，他有幾個朋友本來是單選高端，結果臨時變卦沒去施打，結果，今天上公費疫苗平台預約時，想把高端取消改選BNT疫苗，但卻不能勾選預約，好像要等到8月31日才能開放。