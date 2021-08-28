新北市樹林區近日發生1起車禍意外，1名騎士在停等紅燈時先是違規跨越雙白線，試圖紅燈右轉，不料當他準備轉過彎時，竟有1輛「逆向行駛」的機車朝他衝來，對方疑似不願待轉，因此直接逆向欲左轉，影片曝光後許多網友都笑稱「三寶和三寶會互相吸引」、「差點雙寶雜繪」、「原來是個六寶影片」。

Youtube影片「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前公開1段機車的行車紀錄器影片，影片中該機車行駛到1處路口準備停等紅燈時，機車騎士先是從內車道跨越雙白線到外車道，接著並試圖在紅燈違規右轉，不過當他準備騎過路口右轉時，竟遇到1輛「逆向」機車直朝他衝來。

當三寶遇到三寶 騎士紅燈右轉直撞逆向車 網看傻：2人真配

根據影片，該騎士紅燈右轉過彎時，碰上對方1輛機車疑似未遵守機車左轉須待轉，對方直接騎到逆向車道試圖左轉，因此2車剛好撞上，所幸該騎士當下僅車身搖晃、並無摔車等事故，而影片中並未看見對方機車是否無礙；Youtube影片標題也幽默地寫道「乾？剛剛那啥？殺X」。

而影片公開後，違規右轉的車主也現身留言「各位抱歉打擾，我是車主，在這邊為我跨雙白線右轉跟速度太快道個歉，對不起」；其他網友留言說，「三寶和三寶會互相吸引」、「截彎取直跨越雙白線，兩個很配喔」、「差點雙寶雜繪」、「原來是個六寶的影片」、「這就是三寶之間的『寶』有引力嗎？」