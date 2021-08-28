美軍MQ-9無人機。（圖／美聯社）

阿富汗喀布爾機場遭遇ISIS-K恐攻，造成13名美軍殉職，而美國迅速發動無人機空襲一事，國民黨立委、前陸軍中將吳斯懷分析，還有1500名美國人須撤離，如此可能會刺激ISIS-K成員，再次發動恐攻，還沒撤離的美國人及美軍遭受恐攻的機率大增。美軍這次的反應，可能犯了戰略上的錯誤，等待情勢明朗後，再決定下一步行動。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）指出，喀布爾機場恐攻已造成13名美軍殉職和至少169名阿富汗人死亡，美國總統拜登（Joe Biden）強調美國將讓幕後黑手「付出代價」。

美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將26日指出，美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機正持續於阿富汗空域作業。發言人鄂班（Bill Urban）上校表示，美軍已在南加哈省發動無人機空襲，對一名ISIS-K主謀發動「超視距反恐作戰」，情報顯示目標遭到殺害。

國民黨立委、前陸軍中將吳斯懷分析，喀布爾國際機場外26日發生自殺炸彈攻擊，造成多達170人死亡，包括13名美軍。一天後就擊斃策畫者，美國軍方27日晚間就急著發布聲明說，據稱是阿富汗首都喀布爾機場爆炸案的策畫者已在一次無人機攻擊中喪命。

吳斯懷認為，目前美國政府預估還有1500名美國人須撤離，最後6000名美軍才能依序撤離，急著公布已經擊斃爆炸案策畫者，或可提振士氣，挽回一點顏面，但同樣會刺激ISIS-K成員，再次發動恐攻，還沒撤離的美國人及美軍遭受恐攻的機率大增。

吳斯懷強調，後續變數仍難預測，塔利班政權須盡速穩定國內情勢，糧食短缺、經濟困境、人心動盪及ISIS-K的恐攻威脅，都不是短時間可以解決的問題。他評估，撤退日程拖延越久，現場遭逢另一次恐攻機率就越高。美軍這次的反應，可能犯了戰略上的錯誤，等待情勢明朗後，再決定下一步行動。