有「台灣濱崎步」封號的52歲女星王彩樺，和先生黃品文結婚多年育有2個寶貝女兒，經常在社群分享母女合照，大女兒黃于庭美照更被轉貼《批踢踢實業坊》表特板，美貌獲認證，王彩樺驚喜變成「國民岳母」；近日黃于庭和朋友到海邊玩，換上性感比基尼好身材藏不住，讓大票網友又戀愛了。

台灣疫情趨緩，本土確診案例也連續多天+0，許多民眾也開始放心出遊，包括王彩樺寶貝女兒黃于庭，她趁著好天氣和好友們到海邊玩水，並在IG大方曬出玩水照；畫面中她和兩名正妹好友都換上比基尼，在海邊享受陽光沙灘美景，3人也都換上泳裝，相當養眼。

黃于庭日前到海邊玩水，穿性感比基尼身材大解放。(圖/ 摘自黃于庭IG)

而黃于庭穿著一套白色比基尼，胸前露出超深事業線，有料上圍也像是快被擠出來，而3人背影合照，她也大方展現白皙又結實的美背，正反面都失守；黃于庭的兩位好友也不遜色，飄逸長髮和穠纖合度的體態，讓不少網友忍不住讚嘆，「美女旁邊也都是美女啊」。

黃于庭越大越漂亮，甜美外貌和溫柔氣質早已擄獲一票男網友的心，這次海邊大解放讓更多人又淪陷，熱情地表示，「這身材太犯規」、「希望庭庭每天都去玩水」、「怎麼越來越漂亮了」。