農委會公告全台9月停止廚餘養豬1個月，各縣市清潔隊剉咧等；雲林縣3年前就禁止廚餘養豬時，清潔隊手忙腳亂，餐廳也哀哀叫，雲林縣環保局摸索出解決廚餘的辦法，餐廳以每桶150元處理費委託清潔隊，環保局再分2階段混合做成肥料。

雲林縣有1200多個養豬場，中小型豬場會收廚餘餵豬，縣長張麗善宣布2019年起禁止廚餘養豬，以杜絕非洲豬瘟。

環保局首先公告廚餘處理場所為合法堆肥廠、掩埋場、焚化廠、非作為動物飼料以外之處理或再利用場所。

局長張喬維表示，最初幾個月廚餘量增加10％，環保局廣發廚餘桶給各鄉鎮市公所清潔隊，轉交給每個餐廳2個，訂定每桶處理費150元的收費標準，餐廳大多能接受。

張喬維說，餐廳一開始覺得1桶150元增加成本，不過發覺能解決髒亂問題，以前送給養豬場，廚餘桶放在外面風吹日曬，容易孳生蟑螂、老鼠、蒼蠅。現在每天都清運，反而沒這個問題。

雲林縣每日約生產40至45公噸廚餘，全台堆肥場不多，環保局決定尋求其他處理方式，利用縣內3座化製廠，以化製動物屍體處理模式處理熟廚餘，亦即做成肉骨粉；生廚餘則送到台塑麥寮六輕廠南亞資源回收處乾燥切碎。

張喬維表示，肉骨粉混合生廚餘做成廚餘肥料，配方也是經過農政單位研究，以1（肉骨粉）：10（生廚餘）比例最有助於植物生長。

雲林縣推動禁止廚餘養豬之初，民眾擔心廚餘的水分是否流入水溝衍生汙染？張喬維表示，早期推動廚餘回收就要求瀝乾水分，餐廳必須設置油水分離設施，迄今未發現阻塞水溝情形。